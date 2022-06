Pubblicità

GiovaAlbanese : La #Juventus sul profilo @JuventusFCWomen pare stia annunciando un colpo di #calciomercato. L'identikit sembra quel… - DiMarzio : #BayernMonaco, è arrivato #Mané: mercoledì la presentazione ufficiale - FCLugano1908 : ?? Benvenuto Lukas Mai! ?? Siamo felici di annunciare che il giocatore, proveniente dal Bayern Monaco, ha firmato un… - sportli26181512 : Bayern monaco, oggi arriva Mané: Sadio Mané è in procinto di iniziare la sua nuova avventura al Bayern Monaco. Il n… - Jessica97254328 : @JuventusFCWomen Portateci anche la n14???? serve la top player a centrocampo come riserva di girelli l'ex Bayern Monaco va bene -

Dopo l'accordo trovato nell'ultima settimana, Sadio Mané è sempre più vicino a salutare il Liverpool e passare ufficialmente al. Il forte esterno d'attacco senegalese è arrivato oggi in Germania per sostenere le visite mediche in attesa poi di firmare un contratto triennale. Arrivato in mattinata insieme al suo ...Sadio Mané pronto a diventare un nuovo giocatore del. Il senegalese si è sottoposto alle visite mediche, domani la presentazione Come riferito da Gianluca Di Marzio, Sadio Mané si è sottoposto quest'oggi alle visite mediche con il...Bayern Monaco, Borussia Dortmound, Bayer Leverkusen, Lipsia, Paris Saint Germain, Monaco, Lille, Lione, Ajax, Porto, Benfica e molte altre.I pensieri di Lewandowski non sono cambiati e il desiderio del centravanti è sempre quello di partire, direzione Spagna, Barcellona Su questa base e a seguito di diversi botta e risposta a distanza, u ...