“Aveva 3 in matematica”, Valentina Nappi dice quello che pensa di Vittorio Sgarbi come critico d’arte (e non solo) (Di martedì 21 giugno 2022) Un vero e proprio endorsement da parte di quel critico d’arte che ha sempre apprezzato le provocazioni, anche nel settore che analizza da sempre. Complimenti che hanno portato anche a un paragone con un’artista come Marina Abramovi? che, però sono stati respinti al mittente. E così Valentina Nappi si scaglia contro Vittorio Sgarbi, reo di essere un “populista dell’arte” che, però, è come un orologio rotto: dice l’ora giusta due volte al giorno. Valentina Nappi contro Sgarbi e la storia del “3 in matematica” Tutto nasce dalla mostra-evento al Contemporary Art Museum di Casoria, dove l’artista del mondo a luci rosse si è esibita in una body-performance dall’emblematico ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Un vero e proprio endorsement da parte di quelche ha sempre apprezzato le provocazioni, anche nel settore che analizza da sempre. Complimenti che hanno portato anche a un paragone con un’artistaMarina Abramovi? che, però sono stati respinti al mittente. E cosìsi scaglia contro, reo di essere un “populista dell’arte” che, però, èun orologio rotto:l’ora giusta due volte al giorno.controe la storia del “3 in” Tutto nasce dalla mostra-evento al Contemporary Art Museum di Casoria, dove l’artista del mondo a luci rosse si è esibita in una body-performance dall’emblematico ...

