Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2022 | guide compilazione domanda | modulistica | risposte ai quesiti Con video guida completa LO SPECIALE

Pubblicità

scuolainforma : Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2022, le istruzioni per i docenti, personale educativo e ATA (Scheda UIL S… - orizzontescuola : Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2022: guide compilazione domanda, risposte ai quesiti [LO SPECIALE) - ProDocente : Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, le risposte alle domande più frequenti. Question time con Faraci (Anief)… - Oggiscuola1 : Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - a.s. 2022/23. Si rappresenta a co… - orizzontescuola : Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, le risposte alle domande più frequenti. Question time con Faraci (Anief)… -

Video tutorial per la compilazione della domanda di assegnazione provvisoria . A cura di Roberta Vannini UIL Scuola Campania Come caricare gli allegati guida per immagini ...Le domande vanno corredate degli allegati che attestano il possesso dei requisiti (esigenze di famiglia e precedenze per, titoli per gli utilizzi). Possono essere utilizzati, ...Ha preso il via oggi la procedura che permette ai docenti (anche educatori e di religione cattolica) di presentare domanda di assegnazio ...Con l’avvio delle procedure per le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria tornano i Question time di Orizzonte Scuola con le risposte alle domande più frequenti. Il live sarà in diretta ...