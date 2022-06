Ziliani sui diritti tv della Serie A a Dazn | un disastro annunciato e la Lega torna a parlare di una newco

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 giugno 2022) Sul Fatto Quotidiano, Paoloscrive dell’assegnazione deitv a, di un anno fa, come di “unper Tim e per il calcio italiano”. A distanza di un anno gli spettatori sono crollati del 29,9%, Tim, “preso atto del colossale flop degli abbonamenti ha silurato l’Ad Gubitosi e chiede auno sconto di 100 milioni per ognuno dei tre anni del contratto; in alternativa il nuovo Ad Labriola medita di disfarsi dell’intero accordo, che pesa per oltre un miliardo, anche se la rivendita ad Amazon o alla stessa Sky non si profila semplicissimo”. Non solo: “Dopo un anno trascorso a magnificare i dati d’ascolto (farlocchi) forniti daattraverso Nielsen, anche Mediaset, che detiene l’esclusiva per la raccolta pubblicitaria con Digitalia 08, ...