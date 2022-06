Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi derubati: ecco cos’è successo (Di lunedì 20 giugno 2022) Al rientro da un week end fuori città, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno fatto un’amara scoperta: la loro casa è stata “visitata” dai ladri. Lo sfogo della coppia Dopo un week end trascorso lontano da Milano, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi – coppia nata a Uomini e Donne – ha dovuto fare i conti con un’amara sorpresa. Mentre la coppia era fuori, alcuni ladri si sono introdotti in casa loro. Su Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata protagonista di uno sfogo: “Ci sono entrati in casa, non sappiamo se stanotte o stamattina presto”. Nel proseguo, la diretta interessata ha spiegato che i topi d’appartamento non trovando oggetti di valore hanno messo a ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 20 giugno 2022) Al rientro da un week end fuori città,hanno fatto un’amara scoperta: la loro casa è stata “visitata” dai ladri. Lo sfogo della coppia Dopo un week end trascorso lontano da Milano,– coppia nata a– ha dovuto fare i conti con un’amara sorpresa. Mentre la coppia era fuori, alcuni ladri si sono introdotti in casa loro. Su Instagram, l’ex corteggiatrice diè stata protagonista di uno sfogo: “Ci sono entrati in casa, non sappiamo se stanotte o stamattina presto”. Nel proseguo, la diretta interessata ha spiegato che i topi d’appartamento non trovando oggetti di valore hanno messo a ...

Pubblicità

lapoelkann_ : Noi Ferraristi abbiamo sempre il ?? Rosso che batte nei momenti belli e in quelli difficili. Oggi più che mai tifia… - matteosalvinimi : …Lega (e a sinistra qualcuno insiste a dire che non serve…). Grazie alle donne e agli uomini in divisa, il ministro… - EnricoLetta : I 13 sindaci di città capoluogo eletti al primo turno sono tutti uomini. A conferma dell’anomalia della politica it… - tuttopuntotv : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi derubati: ecco cos’è successo #UominieDonne - erosazzurro : @Grazia_eso3 Mamma mia ?? invece a mare ho visto di peggio, 2 donne che parlavano di uomini nella palestra dove anda… -