Ucraina, Kirill: "Soldati Russia esempio di coraggio" (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – "I militari russi impegnati nell'operazione militare speciale in Ucraina e nel Donbass mostrano esempi sorprendenti di coraggio e abnegazione, e tutto deriva dal loro 'senso morale interiore'". Lo ha detto il patriarca russo ortodosso Kirill, che più volte ha benedetto la guerra voluta dal presidente Vladimir Putin in Ucraina. "I nostri giovani ora stanno difendendo la Russia sul campo di battaglia", ha detto Kirill citato da Radio Svoboda. Il capo della Chiesa ortodossa russa ha affermato che i sacerdoti che "si prendono cura" dell'esercito russo gli hanno parlato di numerosi esempi di coraggio e sacrificio. Il patriarca ritiene che questo non derivi "da uno stipendio alto", ma dal "senso morale".

