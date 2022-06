Tennis, Alexander Zverev; “Rientro allo US Open? Solo se fisicamente sarò in grado di vincerlo…” (Di lunedì 20 giugno 2022) Alexander Zverev punta il mirino verso Flushing Meadows? Il Tennista tedesco, reduce dal brutto infortunio alla caviglia subito nel corso della semifinale del Roland Garros contro Rafa Nadal, prova a guardare con ottimismo verso lo US Open, nonostante quanto si dicesse nell’imminenza del ko occorso nel major parigino. Inizialmente, infatti, si pensava che lo stop del classe 1997 potesse prolungarsi fino addirittura al 2023, ma il decorso dopo l’operazione potrebbe essere più rapido del previsto, se tutto andrà per il verso giusto. Ad ogni modo Sascha rimane con i piedi ben saldi al terreno e spiega che la sua presenza al via del torneo del Gran Slam di New York (che scatterà il 29 agosto) dipenderà da un Solo grande aspetto: “Non sarò mai quel tipo di giocatore che gioca dopo essere ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022)punta il mirino verso Flushing Meadows? Ilta tedesco, reduce dal brutto infortunio alla caviglia subito nel corso della semifinale del Roland Garros contro Rafa Nadal, prova a guardare con ottimismo verso lo US, nonostante quanto si dicesse nell’imminenza del ko occorso nel major parigino. Inizialmente, infatti, si pensava che lo stop del classe 1997 potesse prolungarsi fino addirittura al 2023, ma il decorso dopo l’operazione potrebbe essere più rapido del previsto, se tutto andrà per il verso giusto. Ad ogni modo Sascha rimane con i piedi ben saldi al terreno e spiega che la sua presenza al via del torneo del Gran Slam di New York (che scatterà il 29 agosto) dipenderà da ungrande aspetto: “Nonmai quel tipo di giocatore che gioca dopo essere ...

