di Manuela Ballo Il Green bussa alle porte del teatro e il teatro risponde con un classico, la '' da. A pensare questa innovativa esperienza di teatro immersivo è la 'Casa del Contemporaneo e Teatro di Napoli ' con il 'Teatro Nazionale'. È il secondo anno che viene allestito ...daè l'esperienza di teatro immersivo che Casa del Contemporaneo e Teatro di Napoli - Teatro Nazionale presentano, per il secondo anno consecutivo, alle Neviere del Monte Faito ,... “Tempesta” da Shakespeare in versione Green: ecco il teatro a impatto zero L'allestimento è realizzato sulle Neviere del Monte Faito, nella costa tra Napoli e Salerno. Giorni di passeggiate ambientali e di partecipazione ad eventi teatrali e artistici. Una messa in scena eco ...La "Tempesta" di Shakespeare diventa un'esperienza di teatro immersivo che Casa del Contemporaneo e Teatro di Napoli - Teatro Nazionale presentano, per il secondo anno ...