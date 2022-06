Stellantis - Nuove piste di prova al Centro Sicurezza di Orbassano (Di lunedì 20 giugno 2022) Il gruppo Stellantis ha investito 5 milioni di euro per ammodernare il Centro Sicurezza di Orbassano con Nuove piste di prova e strumentazioni innovative per i test dei veicoli. In particolare, la struttura alle porte di Torino è stata completamente integrata con processi di ingegneria digitale ed è stata aggiornata per ospitare quattro piste di prova con quattro punti di impatto e per testare a fondo le vetture elettriche a batteria (BEV) e le tecnologie di guida automatizzata per auto, camion e veicoli commerciali leggeri. Aumento dei test. Attualmente il Centro esegue almeno due crash test al giorno e, quest'anno, si prevede esamini la conformità di oltre 275 veicoli elettrificati a più di 175 standard tecnologici e ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 20 giugno 2022) Il gruppoha investito 5 milioni di euro per ammodernare ildicondie strumentazioni innovative per i test dei veicoli. In particolare, la struttura alle porte di Torino è stata completamente integrata con processi di ingegneria digitale ed è stata aggiornata per ospitare quattrodicon quattro punti di impatto e per testare a fondo le vetture elettriche a batteria (BEV) e le tecnologie di guida automatizzata per auto, camion e veicoli commerciali leggeri. Aumento dei test. Attualmente ilesegue almeno due crash test al giorno e, quest'anno, si prevede esamini la conformità di oltre 275 veicoli elettrificati a più di 175 standard tecnologici e ...

