Siccità, vertice di emergenza: "Acqua sufficiente per 15 giorni"

Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando a TgCom24 del problema Siccità. "Per quanto riguarda l'uso civico - ha rassicurato Fontana - non siamo ancora nello stato di ...

pleporace : Piaghe del nostro tempo. L’emergenza siccità è sempre più grave. In settimana sarà convocato un vertice del governo… - infoitinterno : Sos siccità, vertice governo-regioni sull'emergenza. Cosa sta succedendo e cosa sapere - qn_giorno : Sos #siccità vertice governo-regioni sull'emergenza. Cosa sta succedendo e cosa sapere - OrticaWeb : Siccità, Lazio: il vertice martedì 21 - MariaAversano1 : RT @TgrRai: E' sempre più allarme siccità, il Po è sceso di oltre 20 cm dal minimo storico. Fiumi e laghi in secca. In settimana vertice de… -