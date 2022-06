Roma, Guedes o Berardi in caso di addio di Zaniolo: le ultime (Di lunedì 20 giugno 2022) La Roma sta valutando alcune alternative in attacco in caso di partenza di Zaniolo: i nomi di Guedes e Berardi sono quelli più caldi La Roma potrebbe salutare Zaniolo in caso di una buona offerta. La valutazione resta quella di 50-60 milioni con Juve e Milan che continuano a provarci. I giallorossi non vogliono farsi trovare impreparati e in caso di saluti con il classe ’99 potrebbero andare su due profili che piacciono a Mourinho. Si tratta di Guedes e Berardi: il primo in uscita dal Valencia, il secondo potrebbe provare una nuova avventura dopo i tanti anni al Sassuolo. Lo riporta Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Lasta valutando alcune alternative in attacco indi partenza di: i nomi disono quelli più caldi Lapotrebbe salutareindi una buona offerta. La valutazione resta quella di 50-60 milioni con Juve e Milan che continuano a provarci. I giallorossi non vogliono farsi trovare impreparati e indi saluti con il classe ’99 potrebbero andare su due profili che piacciono a Mourinho. Si tratta di: il primo in uscita dal Valencia, il secondo potrebbe provare una nuova avventura dopo i tanti anni al Sassuolo. Lo riporta Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Claudel_IT : @TheoCells Quest'anno abbiamo giocato con 14 giocatori e fatto 55 partite. Stiamo rifacendo il centrocampo, stiamo… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: RASSEGNA STAMPA - #CalciomercatoRoma, se #Zaniolo parte in pole ci sono #Guedes e #Berardi #Calciomercato #ASRoma #ASR… - rigale91 : @tempoweb @aleaus81 secondo me Guedes non è un'operazione legata alla cessione di Zaniolo. Ma la Roma vuole cedere… - corgiallorosso : Ma vale la pena? Il potenziale di Zaniolo, i numeri di #Guedes e #Berardi: la #Roma valuta pro e contro di una scel… - siamo_la_Roma : ??? Ma vale la pena? ?? Il potenziale di #Zaniolo, i numeri di #Guedes e #Berardi ?? La #Roma valuta pro e contro di… -