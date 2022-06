Roberta Capua | che titolo di studi ha? Assurdo!

(Di lunedì 20 giugno 2022) Senza dubbio tutti conoscete molto bene, la splendida conduttrice diventata famosa dopo aver partecipato, e vinto il concorso di bellezza nazionale più ambito d’Italia. Ma sapete che cosa haato in passato? Resterete senza parole quando scoprirete qual è il verodio la ex modella campana.-Altranotizia-(Fonte: Google)Ecco che cosa haato davvero in passato la bellissima conduttrice campana, ed ex Miss Italia,, qual è il suo verodiSenza dubbio tutti voi conoscerete beneper il suo ruolo nei ...

Pubblicità

TV2000it : RT @TV2000it: A @orasolaretv2000 il ricordo dell’indimenticabile #LucianoRispoli con @marianosabatini, suo fedele autore televisivo, Melba… - ileanariparbel6 : @barbaradipalma @RaiUno @Roberta_Capua_ @gianlucasemprin ?? a dopo - ileanariparbel6 : RT @barbaradipalma: Buondì ?? Sono in viaggio verso Roma per una nuova puntata di #estateindiretta Ci vediamo su @RaiUno alle 17.20 con… - CameraSc25 : @barbaradipalma @RaiUno @Roberta_Capua_ @gianlucasemprin Buongiorno Barbara e buona estate - CiroArmenio : @barbaradipalma @RaiUno @Roberta_Capua_ @gianlucasemprin Buon viaggio! ?? -

Una lunga intervista a RadiocorriereTv è stata quella rilasciata dalla celebre conduttrice televisiva italiana, attualmente impegnata nella conduzione di Estate in diretta al fianco di Gianluca Semprini. Diversi gli argomenti affrontati nel corso dell'intervista, e nello specifico la conduttrice ...Pochissimi mesi fa l'abbiamo vista condurre il PrimaFestival 2022 al fianco di Ciro Priello eed attualmente è molto soddisfatta della sua esperienza come speaker di RTL 102.5. Intanto ...Nel corso di una recente intervista Roberta Capua ha parlato della sua carriera e ha svelato come reagisce alle critiche ricevute. Una lunga intervista a RadiocorriereTv è stata quella rilasciata dall ...Grande successo per Estate in diretta, la versione estiva dello storico programma di Rai1, condotto per il secondo anno consecutivo da Roberta Capua e Gianluca Semprini. L’ex Miss Italia si è ...