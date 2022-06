Rassegna stampa | le prime pagine dei quotidiani in edicola

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTanta politica italiana in primo piano suiinoggi. Tiene banco, in particolare, lo scontro interno al Movimento Cinque Stelle tra l’ex premier Conte e il ministro per gli Esteri Luigi Di Maio. Spazio, come consuetudine, anche alle notizie provenienti dall’Ucraina così come lo sport, con l’Italia che festeggia la nuova vittoria di Berrettini ma deve rimandare la gioia per la Ferrari, ancora sconfitta in Formula 1. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.