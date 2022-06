Qualificazioni Wimbledon 2022: vincono Caruso, Pellegrino e Gaio, out Travaglia e Fabbiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Salvatore Caruso ha conquistato una vittoria importante al primo turno di Qualificazioni a Wimbledon 2022, superando Filip Horansky per 3-6, 6-1, 6-4. Successo fondamentale per l’azzurro, nuovamente in evidenza dopo momenti difficili in termini di risultati; il tennista di Avola ha sofferto il tennis aggressivo dello slovacco sull’erba, riuscendo però a ribaltare le sorti dell’incontro con una reazione d’orgoglio e tattica nel secondo parziale. Situazione tra le mani del siciliano anche nel corso del parziale decisivo, vinto di misura in ultima istanza grazie a un decisivo break in occasione del quinto game. Caruso, dopo questo convincente successo, dovrà vedersela con lo statunitense Mitchell Krueger al secondo turno di Qualificazioni allo Slam londinese; l’americano, dal canto suo, ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) Salvatoreha conquistato una vittoria importante al primo turno di, superando Filip Horansky per 3-6, 6-1, 6-4. Successo fondamentale per l’azzurro, nuovamente in evidenza dopo momenti difficili in termini di risultati; il tennista di Avola ha sofferto il tennis aggressivo dello slovacco sull’erba, riuscendo però a ribaltare le sorti dell’incontro con una reazione d’orgoglio e tattica nel secondo parziale. Situazione tra le mani del siciliano anche nel corso del parziale decisivo, vinto di misura in ultima istanza grazie a un decisivo break in occasione del quinto game., dopo questo convincente successo, dovrà vedersela con lo statunitense Mitchell Krueger al secondo turno diallo Slam londinese; l’americano, dal canto suo, ...

