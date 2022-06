Perde il controllo del camion e si ribalta all’uscita del casello di Dalmine (Di lunedì 20 giugno 2022) Dalmine. Soccorsi in azione lungo l’autostrada A4, dove un camionista di 35 anni ha perso il controllo del mezzo che guidava finendo a “ruote all’aria” lungo il tratto di autostrada compreso tra Capriate e Dalmine. È successo intorno alle 14 di lunedì 20 giugno, all’altezza dell’uscita del casello di Dalmine. Sul posto sono intervenute un’ambulanza, i carabinieri del comando provinciale di Bergamo e i vigili del fuoco di Dalmine insieme ai volontari di Madone che, dopo aver messo in sicurezza il mezzo, hanno bonificato l’area coinvolta. Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 giugno 2022). Soccorsi in azione lungo l’autostrada A4, dove unista di 35 anni ha perso ildel mezzo che guidava finendo a “ruote all’aria” lungo il tratto di autostrada compreso tra Capriate e. È successo intorno alle 14 di lunedì 20 giugno, all’altezza dell’uscita deldi. Sul posto sono intervenute un’ambulanza, i carabinieri del comando provinciale di Bergamo e i vigili del fuoco diinsieme ai volontari di Madone che, dopo aver messo in sicurezza il mezzo, hanno bonificato l’area coinvolta.

