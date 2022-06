Omicidio Elena Del Pozzo, i Ris trovano tracce di sangue in casa e su indumenti (Di lunedì 20 giugno 2022) , ma si esclude che il delitto sia avvenuto nell’abitazione Il reparto dei Ris dei Carabinieri ha effettuato i rilievi nell’abitazione di Martina Patti, la donna che ha confessato l’Omicidio della figlia di appena 5 anni Elena Del Pozzo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, all’interno dell’abitazione sono state rinvenute tracce di sangue sia su alcuni punti della casa, sia su alcuni indumenti. Nessuna traccia, invece, dell’arma del delitto, molto probabilmente un coltello da cucina. Ecco il video dove il mostro va a prendere Elena all’asilo prima di ucciderla , con quale coraggio baci tua figlia per poi dopo 5 minuti ucciderla ? Che schifo di donna ! #ElenaDelPozzo #Catania pic.twitter.com/8qnfC2mx1W — ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 giugno 2022) , ma si esclude che il delitto sia avvenuto nell’abitazione Il reparto dei Ris dei Carabinieri ha effettuato i rilievi nell’abitazione di Martina Patti, la donna che ha confessato l’della figlia di appena 5 anniDel. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, all’interno dell’abitazione sono state rinvenutedisia su alcuni punti della, sia su alcuni. Nessuna traccia, invece, dell’arma del delitto, molto probabilmente un coltello da cucina. Ecco il video dove il mostro va a prendereall’asilo prima di ucciderla , con quale coraggio baci tua figlia per poi dopo 5 minuti ucciderla ? Che schifo di donna ! #Del#Catania pic.twitter.com/8qnfC2mx1W — ...

Pubblicità

fanpage : I Ris hanno rilevato tracce di sangue nel bagno della casa di Martina Patti, rea confessa per l'omicidio della figl… - rtl1025 : ?? #MartinaPatti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell… - Agenzia_Ansa : Martina Patti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell'i… - CorriereUmbria : Elena Del Pozzo, il pm: 'Non è stata uccisa in casa'. Mercoledì i funerali #Elena #elenadelpozzo… - IlFattoNisseno : Catania, omicidio piccola Elena. Pm: “Sangue da riporto, non uccisa a casa” -