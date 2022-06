Nuoto | Gregorio Paltrinieri | “Contento della mia prestazione | a Budapest mi sento a casa”

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 giugno 2022) E’ un sorridentequello uscito dall’acqua delle batterie degli 800 stile libero dei Mondiali 2022 di. Nella prova conclusiva del day-3 mattutinoDuna Arena, Greg si è imposto nella propria heat con il tempo di 7:46.24 a precedere il campione olimpico Bobby Finke (7:46.36) in una gara vissuta sulla gestione. Buone le sensazioni per il carpigiano, quarto tempo nell’overall qualificante per la Finale di domani alle spalle dell’ucraino Mykhailo Romanchuk (7:44.75), del tedesco Florian Wellbrock (7:44.80) e dell’altro italiano Gabriele Detti (7:46.06). “Sonodi come ho gestito la gara. Con il mio allenatore abbiamo stabilito di centellinare le forze di turno in turno anche perché mi aspetta un programma di gare impegnativo, considerando le prove in acque libere. ...