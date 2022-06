NJPW: Francesco Akira scrive la storia, con TJP vince i titoli tag team Junior Heavyweight (Di lunedì 20 giugno 2022) A New Japan Road, la coppia formata da TJP e dal nostro connazionale Francesco Akira ha scritto la storia. Il team facente parte dello United Empire ha sconfitto i Six or Nine, conquistando così gli IWGP Junior Heavyweight Tag team Championship. Ad effettuare lo schienamento vincente è stato proprio il wrestler italiano, dopo una spettacolare mossa combinata. Per Francesco Akira a soli 23 anni è già il secondo titolo in terra nipponica dopo l’AJPW World Junior Heavyweight Champion conquistato nel 2021 alla AJPW. Akira e TJP sono i settantesimi campioni della storia. Six Or Nine (Master Wato e Ryusuke Taguchi) erano campioni dallo scorso 19 ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 20 giugno 2022) A New Japan Road, la coppia formata da TJP e dal nostro connazionaleha scritto la. Ilfacente parte dello United Empire ha sconfitto i Six or Nine, conquistando così gli IWGPTagChampionship. Ad effettuare lo schienamentonte è stato proprio il wrestler italiano, dopo una spettacolare mossa combinata. Pera soli 23 anni è già il secondo titolo in terra nipponica dopo l’AJPW WorldChampion conquistato nel 2021 alla AJPW.e TJP sono i settantesimi campioni della. Six Or Nine (Master Wato e Ryusuke Taguchi) erano campioni dallo scorso 19 ...

