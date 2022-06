Nessuna prova dell’autenticità di questo documento che ordina l’insabbiamento dei biolaboratori americani in Ucraina (Di lunedì 20 giugno 2022) Il 20 giugno 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di un presunto documento protocollato dal ministero della Difesa ucraino, che secondo alcuni siti web in lingua inglese e italiana proverebbe il tentativo del governo di Kiev di nascondere l’esistenza di biolaboratori gestiti dagli Stati Uniti in Ucraina. Il documento oggetto della verifica Il documento è datato 24 febbraio 2022 (data dell’invasione russa in Ucraina) e contiene un testo in ucraino che recita: «Il Ministero della Difesa dell’Ucraina con la partecipazione del Servizio di sicurezza dell’Ucraina, in base a quanto stabilito dalla legge marziale del 24 febbraio 2022 in conformità con il decreto del Presidente ... Leggi su facta.news (Di lunedì 20 giugno 2022) Il 20 giugno 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di un presuntoprotocollato dal ministero della Difesa ucraino, che secondo alcuni siti web in lingua inglese e italiana proverebbe il tentativo del governo di Kiev di nascondere l’esistenza digestiti dagli Stati Uniti in. Iloggetto della verifica Ilè datato 24 febbraio 2022 (data dell’invasione russa in) e contiene un testo in ucraino che recita: «Il Ministero della Difesa dell’con la partecipazione del Servizio di sicurezza dell’, in base a quanto stabilito dalla legge marziale del 24 febbraio 2022 in conformità con il decreto del Presidente ...

ettore_lore : @VandelliMichela @pills_ofscience @Jo_fer7 @lafarmacienne @ParcodiGiacomo Questo è quello che racconta chi ha studi… - Mauro242537875 : RT @LucioMM1: I comunisti climatici ora passano le giornate a dire che il rischio #siccità in nord italia è collegato al cambiamento climat… - Frederi06315015 : RT @LucioMM1: I comunisti climatici ora passano le giornate a dire che il rischio #siccità in nord italia è collegato al cambiamento climat… - figliodijack : RT @LucioMM1: I comunisti climatici ora passano le giornate a dire che il rischio #siccità in nord italia è collegato al cambiamento climat… - LorenzoZL74 : RT @LucioMM1: I comunisti climatici ora passano le giornate a dire che il rischio #siccità in nord italia è collegato al cambiamento climat… -