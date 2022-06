Max Verstappen vincitore in Canada: “Red Bull? Ferrari con più passo” (Di lunedì 20 giugno 2022) Ancora una vittoria per Max Verstappen in questo Mondiale 2022 di Formula 1. La Red Bull numero uno ha tagliato il traguardo davanti al resto del gruppo dopo una battaglia al millesimo di secondo con la Ferrari indiavolata di Carlos Sainz. Alla fine del Gran Premio del Canada il campione del mondo in carica ha ammesso che il primo posto è estremamente importante per lui e la sua scuderia in virtù del fatto che la Rossa di Maranello ha mostrato di avere più passo a Montreal. L’ammissione di Max Verstappen dopo la vittoria in Canada Verstappen a Monaco (Pagina Facebook Max Verstappen)“In generale, la gara è stata difficile – ha commentato Max Verstappen a fine gara – speravo che la macchina avesse più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Ancora una vittoria per Maxin questo Mondiale 2022 di Formula 1. La Rednumero uno ha tagliato il traguardo davanti al resto del gruppo dopo una battaglia al millesimo di secondo con laindiavolata di Carlos Sainz. Alla fine del Gran Premio delil campione del mondo in carica ha ammesso che il primo posto è estremamente importante per lui e la sua scuderia in virtù del fatto che la Rossa di Maranello ha mostrato di avere piùa Montreal. L’ammissione di Maxdopo la vittoria ina Monaco (Pagina Facebook Max)“In generale, la gara è stata difficile – ha commentato Maxa fine gara – speravo che la macchina avesse più ...

