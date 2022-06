Mario Gotze potrebbe tornare in Germania | l’Eintracht Francoforte su di lui

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 giugno 2022)a giocare in Bundesliga. Su di lui c’è l’interesse dei campioni di Europa League delin. L’eroe del Mondiale del 2014, dopo anni di grande fatica dovuti agli infortuni,accasarsi aldiGötze is set to join Eintracht Frankfurt on a permanent deal from PSV Eindhoven, final decision has been communicated today. Release clause will be activated soon for €4m. ??? #transfersBenfica and Inter Miami wanted him too but Götze wants to go back to Bundesliga. pic.twitter.com/yMD7ls8D13— Fabrizio Romano ...