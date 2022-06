M5S | scoppia il caso Di Maio-Fico | «Non comprendo i suoi attacchi | siamo arrabbiati e delusi»

(Di lunedì 20 giugno 2022) Il presidente della Camera: «La prospettiva non è Conte-Dima M5S-Di. Le frizioni interne ci sono, ma la bozza circolata non è riferibile al Movimento. Noi contro la Nato è una stupidaggine.leali con Alleanza atlantica ed Europa». La replica del ministro degli Esteri: «Stupiti e stanchi dianche da chi ha incarichi istituzionali». La nota del Consiglio nazionale

Pubblicità

Lopinionista : Nel M5S scoppia il caso di Maio: convocato un vertice d'emergenza - Vittori87874074 : DOPO LA FRUTTA IL DIGESTIVO M5s nel caos, tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte scoppia la guerra totale - ariarirosina : ??????????M5s nel caos, tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte scoppia la guerra totale - PaoloCaminiti1 : M5s nel caos, tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte scoppia la guerra totale - peppepapa56 : Scoppia la 'bolla' #M5S, #Contenelguado: #DiMaioallattacco e già con un piede nel Pd, #Grillosparito - CityWeek -

Corriere della Sera

Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, in una nota si esprime così nella fase di tensioni che attraversano ilin relazione all'invio di armi all'Ucraina. Il titolare della Farnesina sottolinea che ...'Non procedere a ulteriori invii di armamenti'. Il nuovo terremoto nel Movimento 5 stellepoco prima dell'ora di pranzo. Quando sulle chat dei parlamentari rimbalza la bozza di ...bozza del: ... Bozza Italia-Nato, Fico: «Nessun attaco a Di Maio, ma dispiaciuti per lui. Espulsione Non ne parlo» La prospettiva non è Conte-Di Maio ma M5S-Di Maio. Le frizioni interne ci sono, ma la bozza circolata non è riferibile al Movimento. Noi contro la Nato è una stupidaggine. Siamo leali con Alleanza atl ...«Non procedere a ulteriori invii di armamenti». Il nuovo terremoto nel Movimento 5 stelle scoppia poco prima dell'ora di pranzo. Quando sulle chat dei parlamentari rimbalza la ...