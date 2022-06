M5s, anche Fico contro Di Maio: «Noi da sempre legati a Ue e Nato, contro di lui tutto il partito» (Di lunedì 20 giugno 2022) Nessun Conte-Di Maio, ma Di Maio-M5s. Il presidente della Camera Roberto Fico interviene oggi sullo scontro tra il ministro degli Esteri e l’ex Avvocato del Popolo schierandosi dalla parte di Conte.« Non c’è nessun Conte-Di Maio, state sbagliando prospettiva», sostiene Fico parlando con i giornalisti a Napoli. «L’unica cosa che c’è è, al massimo, Movimento-Di Maio – ha aggiunto – perché attaccare il M5s su posizioni che non sono in discussione dispiace a tutta la comunità del Movimento. È questo il punto». Fico dice che non vuole parlare della possibile espulsione di Di Maio, ma attacca il ministro degli Esteri: «Non capisco perché nel Movimento ci sono questi attacchi su Ue e Nato in questo momento. ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) Nessun Conte-Di, ma Di-M5s. Il presidente della Camera Robertointerviene oggi sullo stra il ministro degli Esteri e l’ex Avvocato del Popolo schierandosi dalla parte di Conte.« Non c’è nessun Conte-Di, state sbagliando prospettiva», sostieneparlando con i giornalisti a Napoli. «L’unica cosa che c’è è, al massimo, Movimento-Di– ha aggiunto – perché attaccare il M5s su posizioni che non sono in discussione dispiace a tutta la comunità del Movimento. È questo il punto».dice che non vuole parlare della possibile espulsione di Di, ma attacca il ministro degli Esteri: «Non capisco perché nel Movimento ci sono questi attacchi su Ue ein questo momento. ...

