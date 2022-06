L’inaspettata decisione di Veronica e Matteo dopo la scelta di Uomini e Donne (Di lunedì 20 giugno 2022) E se le cose tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone non sembrano proseguire per il verso giusto, cosa differente sta accadendo a Veronica Rimondi e Matteo Farnea, freschi fidanzati dopo la scelta di Uomini e Donne. Uomini e Donne: L’inaspettata decisione di Veronica e Matteo In un’intervista rilasciata tra le pagine del settimanale Nuovo, Veronica... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 20 giugno 2022) E se le cose traRanieri e Valeria Cardone non sembrano proseguire per il verso giusto, cosa differente sta accadendo aRimondi eFarnea, freschi fidanzatiladidiIn un’intervista rilasciata tra le pagine del settimanale Nuovo,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : L’inaspettata decisione di Veronica e Matteo dopo la scelta di Uomini e Donne - EmyB26025260 : Non posso dire che questa decisione non arrivi in maniera inaspettata e non lasci un po' brokenheart, però penso ch… -