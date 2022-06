Legislative Francia: Macron perde la maggioranza assoluta, exploit di Le Pen (Di lunedì 20 giugno 2022) Sconfitta per Emmanuel Macron: a due mesi dalla conferma all‘Eliseo, il presidente francese ha perso la maggioranza assoluta in Parlamento. I risultati del ballottaggio per la nuova Assemblea nazionale hanno scosso la Francia. I risultati finali, secondo un conteggio di AFP, consegnano a Ensemble! di Macron solo 245 seggi, mentre per ottenere il governo ne L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Sconfitta per Emmanuel: a due mesi dalla conferma all‘Eliseo, il presidente francese ha perso lain Parlamento. I risultati del ballottaggio per la nuova Assemblea nazionale hanno scosso la. I risultati finali, secondo un conteggio di AFP, consegnano a Ensemble! disolo 245 seggi, mentre per ottenere il governo ne L'articolo proviene da Inews24.it.

