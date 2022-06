Kickboxing | Elisabetta Canalis debutta sul ring e vince – Foto

Pubblicità

MrWolfTheReven1 : Elisabetta Canalis sul ring: vince il match di kickboxing alla Reggia di Venaria - gatta_pantera : RT @IlPrimatoN: Una nuova vita sportiva? - IOdonna : Dopo anni di allenamento e di dieta impeccabile, la star vince, a 43 anni, contro una 21enne - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #complimenti #scritturebrevi @FChiusaroli ??????????????? Elisabetta #Canalis vince il match di #kickboxing alla Reggia di… - emmabaccaglio : #complimenti #scritturebrevi @FChiusaroli ??????????????? Elisabetta #Canalis vince il match di #kickboxing alla Regg… -

Sky Sport

Canalis vince il suo primo incontro diLa serata di gala dedicata agli sport da ring quest'anno ha avuto come protagonista lastile K - 1 che consente di colpire l'...PerCanalis la Muay Thai e ilnon è solo un interesse, un hobby. Per Canalis , questa attività riguarda ' lo stato di equilibrio e stabilità nella vita oltre che molto sudore '. ... Elisabetta Canalis sul ring: il primo incontro di kick boxing è vincente (LaPresse) Debutto con successo per Elisabetta Canalis negli incontri di kickboxing. La showgirl ha preso parte alla 12esima edizione di 'The Night of Kick and Punch', che si è ...Ha esordito e vinto sul ring. Elisabetta Canalis ha vinto il suo primo incontro di kickboxing. Ha dimostrato di essere una donna dalle molte capacità, pronta a tutto pur di vincere.