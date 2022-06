Il Psg libera Rafinha gratis: contatti con un club di Serie A (Di lunedì 20 giugno 2022) Il calciomercato è decisamente entrato nel vivo, con i vari club di Serie A che si stanno muovendo per rafforzare le rispettive rose. Tra le società più attive in questo periodo c’è sicuramente la Fiorentina. I viola, dopo aver risolto il caso Italiano con il rinnovo ad un passo del tecnico, si possono finalmente concentrare sul potenziamento del parco giocatori. Uno degli obiettivi della dirigenza gigliata è rafforzare il centrocampo, rimasto orfano di Lucas Torreira. Il mediano uruguaiano è tornato all’Arsenal per fine prestito, con la Fiorentina che ha deciso di lasciarlo tornare alla base a causa di alcune divergenze di natura economica. La priorità è dunque cercare un sostituto all’altezza e il nome in mente ai viola è particolarmente suggestivo. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, la Fiorentina avrebbe messo nel ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 giugno 2022) Il calciomercato è decisamente entrato nel vivo, con i varidiA che si stanno muovendo per rafforzare le rispettive rose. Tra le società più attive in questo periodo c’è sicuramente la Fiorentina. I viola, dopo aver risolto il caso Italiano con il rinnovo ad un passo del tecnico, si possono finalmente concentrare sul potenziamento del parco giocatori. Uno degli obiettivi della dirigenza gigliata è rafforzare il centrocampo, rimasto orfano di Lucas Torreira. Il mediano uruguaiano è tornato all’Arsenal per fine prestito, con la Fiorentina che ha deciso di lasciarlo tornare alla base a causa di alcune divergenze di natura economica. La priorità è dunque cercare un sostituto all’altezza e il nome in mente ai viola è particolarmente suggestivo. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, la Fiorentina avrebbe messo nel ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Maldini e #Massara meritano rispetto, chiarezza e riconoscenza non ancora certificati. I grandi club (vedi vicenda… - BruceFake : #Hakimi e soldi in cambio di #Skriniar al #PSG pare sia più di una voce. Tornerebbe ad occupare la corsia di destr… - Santiago_30h : RT @AlfredoPedulla: #Maldini e #Massara meritano rispetto, chiarezza e riconoscenza non ancora certificati. I grandi club (vedi vicenda #Sa… - RobertaFazio7 : RT @AlfredoPedulla: #Maldini e #Massara meritano rispetto, chiarezza e riconoscenza non ancora certificati. I grandi club (vedi vicenda #Sa… - OnofrioFabbiano : @ale13_spino @NandoPiscopo1 @aldoolaf81 @Hernandesimo Ma sì. Ma a me Renato piace, però ogni casella che si sposta,… -