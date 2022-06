Hai questa rara moneta? Non puoi immaginare quanto vale: una cifra fuori dal normale (Di lunedì 20 giugno 2022) Alcune volte ci possono essere degli spiccioli che ci traggono in inganno, poiché sembra che non valgano nulla. Invece, la realtà è un’altra. Tutti coloro che sono appassionati di numismatica… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 20 giugno 2022) Alcune volte ci possono essere degli spiccioli che ci traggono in inganno, poiché sembra che non valgano nulla. Invece, la realtà è un’altra. Tutti coloro che sono appassionati di numismatica… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

AlbericaLocura1 : RT @_fede_rica_p: Ci siamo salutati questa mattina, tu per il tuo solito giro, mi hai detto “ci vediamo a pranzo, fai buon mare”, torno a c… - rumelacrime : @asiqxz_ mi spiace per i messaggi ma ti rendi conto quanto sei patetica che hai questa necessità di giustificarti e… - JacopoFortino : RT @Scivosplash: ?? Hai voglia di giornate come questa? ?? Noi ci stiamo preparando al meglio per un’altra estate di relax, musica e tante… - mauro_gianca : RT @Scivosplash: ?? Hai voglia di giornate come questa? ?? Noi ci stiamo preparando al meglio per un’altra estate di relax, musica e tante… - vvesci63 : RT @_fede_rica_p: Ci siamo salutati questa mattina, tu per il tuo solito giro, mi hai detto “ci vediamo a pranzo, fai buon mare”, torno a c… -