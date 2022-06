Pubblicità

Colpisce sentire Luigi Di Maioper le sorti del Movimento 5 Stelle . "Temo che diventi una forza politica dell'odio" , ...col capo Giuseppe Conte e col consulente massimo Beppe. ...... ecco che daè arrivato un endorsement molto netto sul tema: "Appare sempre più opportuno ... "Il Movimento " ha sintetizzato il ministro degli Esteri,anche della tenuta della ... Grillo preoccupato per lo strappo: “Ma Conte non vuole ricucire” Di Maio preoccupato per il M5s: "Temo diventi una forza d'odio". Ma, dalle gogne social alla giustizia usata come clava, il partito del vaffa da sempre fomenta la base contro gli avversari politici ...Si fa sentire Casaleggio e chiede un passo indietro di Giuseppi. L’assist del garante al premier sul doppio mandato: "Va tenuto".