Fedez, il rapper contro il Vaticano sulla castità (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo l’annuncio di Papa Francesco relativo al sesso pre-matrimoniale, il rapper Fedez ribatte sul suo profilo Instagram. Due visioni agli antipodi su un tema che da sempre fa discutere l’opinione pubblica in merito ad una possibile apertura da parte della Chiesa. Fedez, l’ennesimo scontro social con la Chiesa Foto presa da Il RiformistaFederico Lucia aka Fedez continua imperterrito la propria crociata contro le decisioni del Vaticano. Le parole dei giorni scorsi del Pontefice sono state perciò la scintilla per un’ulteriore polemica. Questo il richiamo ai giovani del Santo padre: Non deve mai mancare il coraggio alla Chiesa di proporre la preziosa virtù della castità, per quanto ciò sia ormai in diretto contrasto con la mentalità comune. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo l’annuncio di Papa Francesco relativo al sesso pre-matrimoniale, ilribatte sul suo profilo Instagram. Due visioni agli antipodi su un tema che da sempre fa discutere l’opinione pubblica in merito ad una possibile apertura da parte della Chiesa., l’ennesimo ssocial con la Chiesa Foto presa da Il RiformistaFederico Lucia akacontinua imperterrito la propria crociatale decisioni del. Le parole dei giorni scorsi del Pontefice sono state perciò la scintilla per un’ulteriore polemica. Questo il richiamo ai giovani del Santo padre: Non deve mai mancare il coraggio alla Chiesa di proporre la preziosa virtù della, per quanto ciò sia ormai in diretto contrasto con la mentalità comune. ...

