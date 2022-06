F1, Mattia Binotto: “Troppo tempo per decidere l’ingresso della Safety Car, servono decisioni più rapide” (Di lunedì 20 giugno 2022) Anche se le “vette” in fatto di polemiche, raggiunte nel finale del Mondiale di Formula Uno 2021, sono assolutamente lontane, ogni Gran Premio continua a lanciare spunti a livello regolamentare. Le questioni maggiori in questo primo scorcio di campionato 2022 riguardano Virtual Safety Car e Safety Car. Anche nel corso della gara di ieri a Montreal, abbiamo assistito a diversi regimi “controllati” del Gran Premio del Canada. Due volte VSC, una Safety Car. In tutte e tre le occasioni le decisioni della direzione gara sono state prese per colpa di una vettura ferma sul tracciato ma, come ha sottolineato il team principal della scuderia di Maranello, Mattia Binotto, le modalità non sono state lineari. Torniamo alla Safety ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Anche se le “vette” in fatto di polemiche, raggiunte nel finale del Mondiale di Formula Uno 2021, sono assolutamente lontane, ogni Gran Premio continua a lanciare spunti a livello regolamentare. Le questioni maggiori in questo primo scorcio di campionato 2022 riguardano VirtualCar eCar. Anche nel corsogara di ieri a Montreal, abbiamo assistito a diversi regimi “controllati” del Gran Premio del Canada. Due volte VSC, unaCar. In tutte e tre le occasioni ledirezione gara sono state prese per colpa di una vettura ferma sul tracciato ma, come ha sottolineato il team principalscuderia di Maranello,, le modalità non sono state lineari. Torniamo alla...

