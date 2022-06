Elisabetta Canalis | primo incontro di Kickboxing e prima vittoria sul ring

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 20 giugno 2022)vince il suodi. Decisive le parole della figliavince il suodicon disarmante lucidità e consapevolezza di sè. Fiero della sua “pupilla” Angelo Valente, icona di questo sport che da quattro anni è mentore e coach di. Valente ha infatti accompagnato ladurante tutto il suo percorso, con allenamenti specifici e fondamentali consigli, fino a quando non l’ha ritenuta pronta per salire sul. «per me significa equilibrio, stabilità e anche tanto sudore”racconta, che aveva iniziato con l’arte marziale Krav ...