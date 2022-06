Eleganti ma non troppo: da Jake Gyllenhaal a Lucas Bravo a Can Yaman, i belli "smart" (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di Moda Uomo a Milano. E le star accorse in città per partecipare in prima fila alle sfilate Primavera-Estate 2023, italiane e non, concordano su un punto: il completo può essere interpretato anche in chiave casual – soprattutto sull’asfalto rovente. Un look gettonatissimo tra gli ospiti al maschile dei défilé, da Giorgio Armani a Prada a Dolce&Gabbana: Lucas Bravo, Jake Gyllenhaal, Can Yaman puntano tutto sull’eleganza smart. Front Row sfilate Uomo PE23 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di Moda Uomo a Milano. E le star accorse in città per partecipare in prima fila alle sfilate Primavera-Estate 2023, italiane e non, concordano su un punto: il completo può essere interpretato anche in chiave casual – soprattutto sull’asfalto rovente. Un look gettonatissimo tra gli ospiti al maschile dei défilé, da Giorgio Armani a Prada a Dolce&Gabbana:, Canpuntano tutto sull’eleganza. Front Row sfilate Uomo PE23 guarda le foto ...

Pubblicità

GiulioPellizza2 : @FabRavezzani Non mi sorprendo....Sempre sobri ed eleganti questi bilanisti...?????? - lasperanza54 : @echecazzo74 @LiciaRonzulli Dovrei usare parole poco eleganti e quindi non lo faccio per dignità. - CarolinaFavero : Le più belle borse in paglia e rafia del 2022: grandi, piccole, eleganti, da portare in vacanza,… Ecco quali sono… - mirco_fra : @luisaMononoke I black view poco eleganti ma ai cani non frega un gatto di niente. Con gli € ci stai alla grande. - biserka30048567 : Il lunedì mattina la città è piena di angoli e spigoli taglienti. Gente che passa col volto teso, giacche eleganti… -