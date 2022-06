Di Maria | Marcelo o Fabregas | ma ne abbiamo davvero bisogno?

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 giugno 2022) Da Di, sono numerosi i giocatori dal passato ingombrante accostati alle squadre italiane che, forse, peccano un po’ in fantasia Nel tourbillon inarrestabile del calciomercato, a catalizzare l’attenzione in casa Juve in questi giorni è Angel Di. El Fideo capeggia una lista di calciatori dal curriculum straordinario sui taccuini dei direttori sportivi di mezza Serie A. Inutile discutere sulle capacità tecniche e tattiche dell’argentino, di primissimo livello mondiale ovviamente. Ma il vero interrogativo riguarda le reali motivazioni di un calciatore che flirta con il blaugrana e sembra quasi snobbare il corteggiamento della Vecchia Signora. E allora valela pena inseguire chi non sembra convinto fino in fondo? Ma non c’è solo l’ex Paris Saint Germain a indurre in tentazione le ...