Del Piero: «Boniperti? Il suo ricordo per me è unico» (Di lunedì 20 giugno 2022) Le parole di Alessandro Del Piero in occasione della gara tra Juventus Legends e Milan Legends: «Sempre emozionante indossare questa maglia» In occasione della partita tra Juventus Legends e Milan Legends, Alessandro Del Piero ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito le parole sull’ex attaccante della Juventus. DEL Piero – «Indossare la maglia della Juve è sempre una emozione e così è anche questa sera. Verratti è incredibile per quanto sia bravo e con questi ragazzi ci accomuna comunque la nazionale che ha avuto anche diversi abruzzesi. GiamPiero Boniperti? Lo ricordo sempre. Il suo ricordo per me è unico. L’ho incontrato a Udine per la prima volta quando avevo 16 anni. Poi quando ho firmato il mio contratto con la Juventus. Manca la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Le parole di Alessandro Delin occasione della gara tra Juventus Legends e Milan Legends: «Sempre emozionante indossare questa maglia» In occasione della partita tra Juventus Legends e Milan Legends, Alessandro Delha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito le parole sull’ex attaccante della Juventus. DEL– «Indossare la maglia della Juve è sempre una emozione e così è anche questa sera. Verratti è incredibile per quanto sia bravo e con questi ragazzi ci accomuna comunque la nazionale che ha avuto anche diversi abruzzesi. Giam? Losempre. Il suoper me è. L’ho incontrato a Udine per la prima volta quando avevo 16 anni. Poi quando ho firmato il mio contratto con la Juventus. Manca la ...

