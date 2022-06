Covid, ondata estiva e l’epidemia risale: più contagi e ricoveri (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Covid, tutt’altro che finito, si sta invece espandendo in tutta Italia. Salgono soprattutto i contagi: 75mila in più in una settimana rispetto ai 7 giorni precedenti. È in crescita, in questi giorni, la percentuale dei positivi ai test molecolari, ora al 12% circa, rispetto a 2 settimane fa quando si collocava al 5%. “È presto per dire se siamo in una fase esponenziale” delle infezioni e della malattia, spiega il matematico Giovanni Sebastiani del CNR. “Per ora la crescita è accelerata, e serviranno altre due settimane per quantificare meglio questo andamento“. Foto Ansa/Angelo Carconi“L’aumento più marcato della percentuale dei positivi ai test molecolari – ha spiegato Sebastiani all’Ansa – è in tre regioni: Umbria, Marche e Toscana. L’Umbria, in particolare, rappresenta un elemento ricorrente dove l’epidemia riparte prima. Un ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 20 giugno 2022) Il, tutt’altro che finito, si sta invece espandendo in tutta Italia. Salgono soprattutto i: 75mila in più in una settimana rispetto ai 7 giorni precedenti. È in crescita, in questi giorni, la percentuale dei positivi ai test molecolari, ora al 12% circa, rispetto a 2 settimane fa quando si collocava al 5%. “È presto per dire se siamo in una fase esponenziale” delle infezioni e della malattia, spiega il matematico Giovanni Sebastiani del CNR. “Per ora la crescita è accelerata, e serviranno altre due settimane per quantificare meglio questo andamento“. Foto Ansa/Angelo Carconi“L’aumento più marcato della percentuale dei positivi ai test molecolari – ha spiegato Sebastiani all’Ansa – è in tre regioni: Umbria, Marche e Toscana. L’Umbria, in particolare, rappresenta un elemento ricorrente doveriparte prima. Un ...

