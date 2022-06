Come è morto Tyler Sanders? Attore di “Just Add Magic: Mystery City” aveva 18 anni (Di lunedì 20 giugno 2022) L’Attore Tyler Sanders è morto a soli 18 anni lo scorso giovedì 16 giugno. Secondo quanto riportato da TMZ, il corpo senza vita della giovanissima star nota per aver preso parte a numerose serie tv di successo tra cui “Just Add Magic: Mystery City”, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Los Angeles. Tyler Sanders, morto a 18 anni Pedro Tapia, portavoce dell’Attore Tyler Sanders, a TMZ ha reso noto che al momento non sarebbe ancora chiara la causa del decesso del 18enne: Tyler Sanders verrà sempre ricordato Come un bravo ragazzo che veniva da una famiglia ... Leggi su chihaucciso (Di lunedì 20 giugno 2022) L’a soli 18lo scorso giovedì 16 giugno. Secondo quanto riportato da TMZ, il corpo senza vita della giovanissima star nota per aver preso parte a numerose serie tv di successo tra cui “Add”, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Los Angeles.a 18Pedro Tapia, portavoce dell’, a TMZ ha reso noto che al momento non sarebbe ancora chiara la causa del decesso del 18enne:verrà sempre ricordatoun bravo ragazzo che veniva da una famiglia ...

Pubblicità

marcocappato : 'Mario' ha già dovuto sborsare 5.000 euro per la strumentazione per il fine vita. Il Ministro @robersperanza rispon… - SkyTG24 : È deceduto questa mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come “Mario”. È… - supremanes : in realtà mi è morto il telefono e sono in sessione però voglio ricordarla come la mia zen era che dura da tre gior… - RaiNews : Quando sono arrivati i carabinieri si sono messi alla ricerca del marito 52enne che non era in casa. Lo hanno trova… - danielatulli : @Fa_fanculo @girellissima A me è morto,non chiedermi come ho fatto,adesso sto ritentando,sperem -