Chi è Tania Bambaci, compagna di Samuel Peron: incinta del suo primo figlio (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono quasi dieci gli anni d’amore che legano Samuel Peron a Tania Bambaci: il ballerino, infatti, ha annunciato su Instagram la gravidanza della compagna con un post dolcissimo. La fidanzata di Peron, che è anche sua “promessa sposa”, è stata tra le finaliste di Miss Italia e non è un volto nuovo della televisione. Attrice e modella, la Bambaci ha avviato la sua carriera nel mondo dello spettacolo sin da giovane. Chi è Tania Bambaci: gli inizi e la carriera Nata l’11 agosto 1990 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Tania Bambaci è siciliana e ha sempre sognato di entrare nel mondo dello spettacolo, dove ha iniziato a muovere i primi passi sin da giovanissima. La sua passione l’ha ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono quasi dieci gli anni d’amore che legano: il ballerino, infatti, ha annunciato su Instagram la gravidanza dellacon un post dolcissimo. La fidanzata di, che è anche sua “promessa sposa”, è stata tra le finaliste di Miss Italia e non è un volto nuovo della televisione. Attrice e modella, laha avviato la sua carriera nel mondo dello spettacolo sin da giovane. Chi è: gli inizi e la carriera Nata l’11 agosto 1990 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina,è siciliana e ha sempre sognato di entrare nel mondo dello spettacolo, dove ha iniziato a muovere i primi passi sin da giovanissima. La sua passione l’ha ...

