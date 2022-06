CANALE 5 A TUTTO REALITY: GFVIP, ISOLA DEI FAMOSI E LA TALPA CON UNA GRANDE NOVITÀ (Di lunedì 20 giugno 2022) CANALE 5 è la rete dei REALITY, non ci sono dubbi. Se a metà settembre tornerà il GRANDE Fratello Vip, sotto la direzione e conduzione di Alfonso Signorini, la prossima primavera ci sarà ancora l’ISOLA dei FAMOSI ma non sarà da sola: tornerà in onda La TALPA. Il REALITY, i cui diritti sono stati acquistati da Mediaset l’anno scorso, rivedrà la luce nel 2023. Dopo vari annunci, il pubblico dei social in particolare sarà contento visto che ne richiede la messa in onda ad ogni presentazione dei palinsesti, rimanendo finora deluso. Ora le cose cambiano e la notizia, anticipata da Tvblog, vede la messa in onda in contemporanea di ISOLA e TALPA nella primavera del 2023. Si andrebbe verso lo stop al raddoppio settimanale, utile nel GF Vip e ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 20 giugno 2022)5 è la rete dei, non ci sono dubbi. Se a metà settembre tornerà ilFratello Vip, sotto la direzione e conduzione di Alfonso Signorini, la prossima primavera ci sarà ancora l’deima non sarà da sola: tornerà in onda La. Il, i cui diritti sono stati acquistati da Mediaset l’anno scorso, rivedrà la luce nel 2023. Dopo vari annunci, il pubblico dei social in particolare sarà contento visto che ne richiede la messa in onda ad ogni presentazione dei palinsesti, rimanendo finora deluso. Ora le cose cambiano e la notizia, anticipata da Tvblog, vede la messa in onda in contemporanea dinella primavera del 2023. Si andrebbe verso lo stop al raddoppio settimanale, utile nel GF Vip e ...

