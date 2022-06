Briatore e la pizza a 4 euro, la risposta dei pizzaioli di Napoli. E lui insiste: «Io sono un genio, voi no» (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo le polemiche sui prezzi nella sua catena Crazy pizza, Flavio Briatore non si ferma e rincara la dose: secondo l’imprenditore di Billionaire e Twiga, il prezzo giusto per la pizza è il suo, perché nel prezzo bisogna considerare tante varianti, dal costo degli ingredienti allo stipendio dei dipendenti. «Come fanno a vendere la pizza a 4-5 euro?», afferma Briatore in un video sui social, affermando che i suoi prezzi si giustificano con i costi delle materie prime di qualità, oltre che per le tasse e il costo dei dipendenti. La risposta dai pizzaioli di Napoli La risposta a Briatore però arriva direttamente da Napoli, patria della pizza, dove i prezzi ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo le polemiche sui prezzi nella sua catena Crazy, Flavionon si ferma e rincara la dose: secondo l’imprenditore di Billionaire e Twiga, il prezzo giusto per laè il suo, perché nel prezzo bisogna considerare tante varianti, dal costo degli ingredienti allo stipendio dei dipendenti. «Come fanno a vendere laa 4-5?», affermain un video sui social, affermando che i suoi prezzi si giustificano con i costi delle materie prime di qualità, oltre che per le tasse e il costo dei dipendenti. Ladaiioli diLaperò arriva direttamente da, patria della, dove i prezzi ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Pizza da ricchi', Napoli boccia Briatore. 'Per una margherita di qualità bastano pochi euro', spiega Sergio Miccú,… - Corriere : Flavio Briatore sui social: «Una pizza a 4 euro, ma che ingredienti hanno?» - Piemme1957 : @mattinodinapoli Ma tutti quelli che hanno fatto o mangiato la pizza sino ad oggi non hanno capito niente? Ci vole… - LDistratta : Ho trovato la pizza che fanno nei locali di briatore, sul volantino dei discount. Uguale uguale! Da buona campana,l… - Flavio_neri94 : RT @Zziagenio78: Briatore:'Da me una pizza costa 65 euro solo di ingredienti' Ma che cazzo di ingredienti usa? Un lievito madre con 5 figl… -