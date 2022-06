Basciagoni presentano ai fan il primo progetto insieme | “Siete una forza incredibile…”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 20 giugno 2022), Alessandro e Sophie lanciano il loro: ecco di cosa si tratta, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. I due ex gieffini con la loro storia d’amore ammaliano intere generazioni da diversi mesi. Sono sempre più uniti e seguiti da milioni di fan che li supportano in ogni avventura. Dopo aver preso parte al reality show come concorrenti, la carriera di Alessandro e di Sophie ha subito un evoluzione. Negli ultimi mesi stanno vivendo tantissime avventure, una dietro l’altra, e sono in giro per l’Italia dove hanno già avuto modo di incontrare tantissimi fan e trascorrere del tempo con loro. Leggi anche —> cecilia rodriguez in puglia per una nuova avventura Il brand di Alessandro e ...