(Di lunedì 20 giugno 2022) Nel mondo del design dei locali, lo spazioricopre un ruolo fondamentale. La scelta degli arredi è importantissima per trasmettere professionalità, eccelenza e fiducia nello sguardo del cliente potenziale di un ristorante o una pasticceria nel centro storico di una città. L’non è altro che la “presentazione” del locale, qualcosa a cui bisogna prestare la dovuta attenzione. Lo sanno quasi tutti i ristoranti di, soprattutto quando entriamo nelle liste dei più famosi ed apprezzati. Lo stesso vale anche per gli hotel, che cercano di distinguersi dalla massa ed attirare sempre nuovi clienti. In tante sono le strutture ad aver scelto Bahamamarchio di riferimento per le proprie coperture da, soprattutto ristoranti e hotel di lusso. Il marchio Bahama è già comparso nei ...

Pubblicità

DecorareCasa : Balcone da amare - - shadydabi : @genshincontents Io adoro tantissimo arredare e decorare la teapot, ho fatto tutti e quattro i layout (esterno ed i… - Apteros_Nike : @genshincontents L'esterno l'ho decorato abbastanza bene, mi sono impegnata per fare un lavoro carino ?? mi manca l'… -

Il Corriere della Città

... per rendere unico e ricercato il proprio spazio, per un'estate all'insegna del divertimento, dello stile, della personalizzazione e delle atmosfere tipiche di altri Paesi. E peril ...In molti casi bastacon pochi elementi armonici tra loro, magari recuperando vecchi mobili ... All'il primo utilizzo è sicuramente per definire i vialetti o tenere in ordine le aiuole ... Arredare un esterno a Roma: come scegliere la copertura ideale Stanotte torna la magia dei Tappeti di Segatura: le opere andranno in scena nel centro storico a partire dal tardo pomeriggio e saranno terminate durante la nottata e all’alba. Scatta l’ordinanza di s ...La luce è l’elemento che sposa ed esalta l’architettura e, quando tramonta il sole, l’illuminazione della facciata di casa diventa una soluzione per dare una nuova lettura alle pareti e agli spazi est ...