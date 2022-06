Wta Birmingham 2022, ritiro per infortunio di Zhang in finale: Haddad Maia alza il trofeo (Di domenica 19 giugno 2022) Beatriz Haddad Maia ha ottenuto il secondo titolo consecutivo nel circuito maggiore, dopo aver superato Shuai Zhang in finale al Wta 250 di Birmingham 2022. Match però più breve del previsto, interrottosi infatti sul 5-4 e servizio in favore della brasiliana durante il primo set; la cinese, infatti, ha deciso di ritirarsi in seguito alla percezione di un acuto dolore alla zona lombare della schiena. Zhang però sorridente e positiva in occasione dell’intervista post-partita, trasparente nel definire il suo forfait come precauzionale in vista di Wimbledon. Haddad Maia, dal canto suo, dopo aver sconfitto Simona Halep in semifinale nella stessa giornata, ha raggiunto la ventinovesima posizione della classifica Wta: best ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Beatrizha ottenuto il secondo titolo consecutivo nel circuito maggiore, dopo aver superato Shuaiinal Wta 250 di. Match però più breve del previsto, interrottosi infatti sul 5-4 e servizio in favore della brasiliana durante il primo set; la cinese, infatti, ha deciso di ritirarsi in seguito alla percezione di un acuto dolore alla zona lombare della schiena.però sorridente e positiva in occasione dell’intervista post-partita, trasparente nel definire il suo forfait come precauzionale in vista di Wimbledon., dal canto suo, dopo aver sconfitto Simona Halep in seminella stessa giornata, ha raggiunto la ventinovesima posizione della classifica Wta: best ...

