Running, We Run Rome 2022: trionfano il moldavo Raileanu e la keniana Kerage (Di domenica 19 giugno 2022) Nella serata di sabato 18 giugno è andata in scena l’Atleticom We Run Rome, celebre corsa che si svolge nella capitale, per l’occasione ospitata ‘by night’. La vittoria è andata al moldavo Maxim Raileanu, che ha percorso i 10 km previsti dal tracciato in 30:15. Alle sue spalle Olivier Irabaruta, atleta del Burundi, in 30:23. A completare il podio un azzurro, ovvero Daniele D’Onofrio, capace di tagliare il traguardo in 30:39. Nel femminile, invece, il successo è andato alla keniana Nancy Kerubo Kerage in 35:15. Piuttosto staccata Brigid Kelimo Kabergei, seconda in 36:24 davanti all’italiana Francesca Bertoni, terza in 36:49. Ricordiamo che ai nastri di partenza c’erano ben 200 arbitri, visto il legame che unisce la manifestazione all’Aia, tra cui Valerio Marini, fischietto di Serie A. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Nella serata di sabato 18 giugno è andata in scena l’Atleticom We Run, celebre corsa che si svolge nella capitale, per l’occasione ospitata ‘by night’. La vittoria è andata alMaxim, che ha percorso i 10 km previsti dal tracciato in 30:15. Alle sue spalle Olivier Irabaruta, atleta del Burundi, in 30:23. A completare il podio un azzurro, ovvero Daniele D’Onofrio, capace di tagliare il traguardo in 30:39. Nel femminile, invece, il successo è andato allaNancy Keruboin 35:15. Piuttosto staccata Brigid Kelimo Kabergei, seconda in 36:24 davanti all’italiana Francesca Bertoni, terza in 36:49. Ricordiamo che ai nastri di partenza c’erano ben 200 arbitri, visto il legame che unisce la manifestazione all’Aia, tra cui Valerio Marini, fischietto di Serie A. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Running, #WeRunRome: trionfano il moldavo #Raileanu e la keniana #Kerage - giutul : Running finita con #runmeter, tempo 1:00:24, distanza 9,09 km, media 6:38, media 9,03, 994 calorie, vedi - MarathonWorld1 : Tutto pronto per la Cansiglio Run: Circa 800 iscritti all’evento che domenica 19 giugno si svilupperà su tre distan… - MarathonWorld1 : Sabato la We Run Rome: tutto quello che c'è da sapere: Sabato 18 giugno 2022 torna l’Atleticom We Run Rome in una i… - RosarioMorretta : Stasera sono ad un matrimonio, so già che esagererò con cibo e alcol...domani non sarò in grado di correre. Oggi c… -