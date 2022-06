Ritorna Librinfaccia | si parte mercoledì 22 giugno con Marco Follini

Pubblicità

OstuniNotizie : Ritorna Librinfaccia – VII Edizione estiva -

Ostuni Notizie

. Un evidente gioco di parole che prende spunto dalla traduzione letterale del più famoso social network del mondo per ridare vita e diffusione al ibro. E soprattutto il suo nome allude ...- VII Edizione estiva. Si parte con 'Via Savoia. Il labirinto di Aldo Moro' di Marco Follini mercoledì 22 giugno alle ore 19,30 presso l'Ostuni Palace In piena Pandemia ci siamo ... Ritorna Librinfaccia – VII Edizione estiva In piena Pandemia ci siamo lasciati con alcune osservazioni e domande: Siamo appena entrati nei primi anni venti del 2000. Saranno Venti terribili Da dove sof ...