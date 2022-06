Replica Berrettini-Krajinovic: a che ora rivedere la finale del Queen’s 2022 (Di domenica 19 giugno 2022) Matteo Berrettini ha trionfato nuovamente al Queen’s Club, alzando al cielo il trofeo della Regina in quel di Londra nel contesto dell’Atp 500 di riferimento. L’azzurro ha sconfitto Filip Krajinovic in finale, attraverso il risultato di 7-5, 6-4, dimostrandosi per l’ennesima volta il giocatore da battere sull’erba; percentuale di vittorie oltre l’84% su questa superficie per quanto concerne Berrettini: non solo un servizio sempre letale, ma anche una varietà tecnica apprezzabile ed esaltata dal verde. Prima di Wimbledon, ecco il bis del classe ’96 romano su erba: Stoccarda e Londra, sensazionale bottino dopo il ritorno dall’infortunio. Per chiunque abbia perso la finale tra Berrettini e Krajinovic in diretta, niente paura: due emittenti offriranno la ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Matteoha trionfato nuovamente alClub, alzando al cielo il trofeo della Regina in quel di Londra nel contesto dell’Atp 500 di riferimento. L’azzurro ha sconfitto Filipin, attraverso il risultato di 7-5, 6-4, dimostrandosi per l’ennesima volta il giocatore da battere sull’erba; percentuale di vittorie oltre l’84% su questa superficie per quanto concerne: non solo un servizio sempre letale, ma anche una varietà tecnica apprezzabile ed esaltata dal verde. Prima di Wimbledon, ecco il bis del classe ’96 romano su erba: Stoccarda e Londra, sensazionale bottino dopo il ritorno dall’infortunio. Per chiunque abbia perso latrain diretta, niente paura: due emittenti offriranno la ...

