Pagani | grosso incendio in un deposito cartaceo VIDEO

(Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Ieri sera alle 21 circa i vigili del fuoco sono stati allertati per l’che è stato sviluppato all’interno di undi circa 700 MQ, concesso in uso a diversa attività tra le quali undi materiale, sito nel comune di. Nell’immediatezza è stata inviata la squadra del distaccamento di Mercato San Severino, Nocera, Sarno, 2 autobotti dalla sede centrale con tutti i reparti speciali provinciali. Inoltre è stato fornito il supporto con una squadra un’autobotte e i reparti speciali del comando di Napoli e una squadra del comando di Avellino. Il massiccio intervento di uomini e mezzi ha evitato che l’coinvolgesse l’intera struttura o arrecasse danni alle strutture ...

Pubblicità

ettamona : @Luca__Pagani Sul palco non l'avevano né lui né i musicisti... ha rischiato grosso!!!!!!! -

Direttagoal.it

Si è congedato dalla categoria con una vittoria il Figino che ieri sera ha battuto in casa i Draghi Gorla trascinato da Davide. Sfiora il colpoanche il Tavernerio che invece nel finale ...... ALESSANDROfisarmoniche INGRESSO LIBERO Venerdì 24 luglio . ore 21 SUMIRAGO VILLA MOLINO (... LUCA GARLASCHELLI contrabbasso INGRESSO LIBERO MASSIMO MELILLO batteria, SIMONEpianoforte ... Ludovica Pagani, costume invisibile: poco più di un filo Ludovica Pagani esagera e non poco con il suo bikini. La modella bergamasca non c'è andata piano con il suo ultimo "carosello" pubblicato su Instagram. Il costume, infatti, copre solo il necessario."Le georisorse della provincia di Grosseto: un patrimonio da conoscere" è il tema dell'incontro organizzato dal Museo di storia naturale ...