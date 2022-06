Mega rissa tra giovanissimi nel Salernitano Le immagini consentiranno ai carabinieri di individuare numerosi i responsabili

(Di domenica 19 giugno 2022)all’alba davanti ad un locale di Sala Consilina, in provincia di Salerno, con decine tra ragazzi e ragazze coinvolti. Alcuni avrebbero brandito delle bottiglie rotte. Il tutto immortalato dai video che girano sui social e che in questa circostanza saranno utili aidella compagnia di Sala Consilina perdel fatto. Lasarebbe stata scatenata da futili motivi. Non ci sono stati feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

all'alba davanti ad un locale di Sala Consilina, in provincia di Salerno, con decine tra ragazzi e ragazze coinvolti. Alcuni avrebbero brandito delle bottiglie rotte. Il tutto immortalato dai video che girano sui social. Mega rissa all'alba davanti ad un locale di Sala Consilina, in provincia di Salerno, con decine tra ragazzi e ragazze coinvolti. Alcuni avrebbero brandito delle bottiglie rotte.