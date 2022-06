Pubblicità

infoitsport : Martinenghi da impazzire! È oro nei 100 rana ai Mondiali di Budapest: 'Sogno realizzato' - zazoomblog : Martinenghi da impazzire! È oro nei 100 rana ai Mondiali di Budapest: Sogno realizzato - #Martinenghi #impazzire!… -

La Gazzetta dello Sport

Nicolòre del mondo. "Ho realizzato il mio sogno" ha detto ancora col fiatone all'uscita dalla fina dei 100 rana in 58"26, due centesimi meglio del personale precedente. Che trionfo in scioltezza ...Nicolòre del mondo. "Ho realizzato il mio sogno" ha detto ancora col fiatone all'uscita dalla fina dei 100 rana in 58"26, due centesimi meglio del personale precedente. Che trionfo in scioltezza ... Martinenghi da impazzire! È oro nei 100 rana ai Mondiali: "Sogno realizzato" Una domenica da sogno per lo sport italiano: prima Sofia Raffaeli, poi Matteo Berrettini, quindi Nicolò Martinenghi e Rossella Gregorio. Dalla ginnastica ...C'è un nuovo re nei 100 metri rana, il suo nome è Nicolò Martinenghi. Il ventiduenne di Varese sfrutta alla perfezione l'assenza di Adam Peaty e con una finale da impazzire entra a pieno titolo nella ...