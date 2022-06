Incidente A14: 2 morti e 1 ferito (Di domenica 19 giugno 2022) Sono quattro le autovetture che nella mattinata di domenica 19 giugno sono state coinvolte in un Incidente sull'autostrada A14. Due persone sono morte ed una terza è risultata ferita gravemente. L'Incidente sulla A14 è avvenuto attorno alle 7.30 Il tragico impatto si è verificato attorno alle ore 7.30 nella parte di autostrada tra Fano e Marotta, dunque nel tratto marchigiano. Il fatto è avvenuto al chilometro 184 della A14, in direzione Ancona. Le persone che hanno riportato la peggio viaggiavano tutte a bordo della stessa vettura. L'Incidente ha causato disagi anche alla circolazione, considerata la necessità di effettuare i rilievi e mettere in sicurezza la carreggiata. Si è disposto così il transito solo su una delle tre corsie disponibili e si sono raggiunti anche i tre chilometri di coda. Altro Incidente in ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 19 giugno 2022) Sono quattro le autovetture che nella mattinata di domenica 19 giugno sono state coinvolte in unsull'autostrada A14. Due persone sono morte ed una terza è risultata ferita gravemente. L'sulla A14 è avvenuto attorno alle 7.30 Il tragico impatto si è verificato attorno alle ore 7.30 nella parte di autostrada tra Fano e Marotta, dunque nel tratto marchigiano. Il fatto è avvenuto al chilometro 184 della A14, in direzione Ancona. Le persone che hanno riportato la peggio viaggiavano tutte a bordo della stessa vettura. L'ha causato disagi anche alla circolazione, considerata la necessità di effettuare i rilievi e mettere in sicurezza la carreggiata. Si è disposto così il transito solo su una delle tre corsie disponibili e si sono raggiunti anche i tre chilometri di coda. Altroin ...

Pubblicità

infoitinterno : Due morti e un ferito grave è il bilancio dell'incidente di questa mattina sull'autostrada A14, Disagi e code. - infoitinterno : Incidente A14 oggi tra Fano e Marotta, due morti e un ferito grave - infoitinterno : Drammatico incidente in A14, scontro tra quattro auto: due morti e un ferito - infoitinterno : Due morti e 1 ferito in incidente A14 tra Fano e Marotta - infoitinterno : Due morti e un ferito in un incidente in A14 tra Fano e Marotta -